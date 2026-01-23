Sivas'ta son 20 yılın en yoğun kar yağışı: Yolda kalan yolcuların imdadına belediye yetişti

Ekipler özellikle 65 mahallede bulunan ana arterler, bulvarlar, büyük caddeler ve sokaklar ile toplu ulaşım güzergâhlarını açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Hastane ve sağlık kuruluşlarına ulaşımın sağlanması öncelikli tutulurken, kamu kurumları ve cami önlerinde de temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.