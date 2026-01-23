Sivas'ta son 20 yılın en yoğun kar yağışı: Yolda kalan yolcuların imdadına belediye yetişti
Kent genelinde etkili olan ve son 20 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen kar yağışı hayatı felç ederken, yolda kalan vatandaşların imdadına belediye ekipleri yetişti.
Sivas, son 20 yılın en yoğun kar yağışına teslim oldu. Etkisini gösteren yoğun kar ve tipi nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi.
Olumsuz hava şartları şehirlerarası yolların ulaşıma kapanmasına neden olurken, otobüs seferlerine izin verilmiyor.
İlçeler arası ulaşımda da ciddi aksamalar meydana geldi.
YOLCULARA SICAK ÇORBA İKRAMI
Seferlerin iptal edilmesi ve yolların kapanması nedeniyle çok sayıda vatandaş otobüs terminalinde beklemek zorunda kaldı. Sivas Belediyesi ekipleri, terminalde mahsur kalan yolcuları yalnız bırakmadı. Ekipler, saatlerdir bekleyişini sürdüren vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.
Sivas Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor. Belediye bünyesinde görevli 783 personel ve 130 araç, kent genelinde kar temizleme çalışmalarına katılıyor.
Ekipler özellikle 65 mahallede bulunan ana arterler, bulvarlar, büyük caddeler ve sokaklar ile toplu ulaşım güzergâhlarını açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Hastane ve sağlık kuruluşlarına ulaşımın sağlanması öncelikli tutulurken, kamu kurumları ve cami önlerinde de temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.