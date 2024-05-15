Sivas'ta trafik kazası! 6 kişi yaralandı

Sivas'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari aracın devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası! 6 kişi yaralandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Sivas'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Eğriköprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, D.A. yönetimindeki 58 AEU 607 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan S.A, K.A, Y.Ç. ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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