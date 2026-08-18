Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi! 4 ölü, 4'ü ağır 10 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi! 4 ölü, 4'ü ağır 10 yaralı
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Kaza, Sivas-Suşehri kara yolu Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisinde meydana geldi. Hayati Aras idaresindeki 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline hızla sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi:

Bilanço: Kazada minibüste bulunan 4 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı: 4'ünün durumu ağır olmak üzere yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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