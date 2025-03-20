Sivas’ta yolcu otobüsleri çarpıştı: 6 yaralı!

D-100 kara yolunda meydana gelen kazada iki yolcu otobüsü çarpıştı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara müdahale etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sivas’ta yolcu otobüsleri çarpıştı: 6 yaralı!
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Sivas’ın Suşehri ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Suşehri ilçesi mevkisinde meydana geldi. S.D. yönetimindeki 60 BD 910 plakalı yolcu otobüsü ile İ.K. idaresindeki 44 PU 999 plakalı otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, bazı yolcular yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan S.D., A.A., H.Y., T.A., E.A. ve A.A. ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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