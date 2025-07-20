Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 24 yaralı!
Kızıldağ Geçidi’nde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
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Sivas’ın İmranlı ilçesi sınırlarında bulunan Kızıldağ Geçidi’nde, Has Ağrılı firmasına ait 34 CZH 636 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 24 KİŞİ YARALANDI
İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 24 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere sevk edildi.
Kazanın ardından bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD, İMAYKUD, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı