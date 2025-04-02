Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Sivas’ta facia gibi bir kaza meydana geldi. Yalova’dan Erzincan’a gitmekte olan Başak Turizm’e ait 24 EE 062 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunda, İmranlı ilçesi girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililerden alınan bilgilere göre, kazada 2 yolcu hayatını kaybetti, 18 yolcu ise yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.