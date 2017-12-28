Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Şah'ın kullandığı 63 N 2932 plakalı minibüs, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 10. kilometresinde Eyyüp Kahraman idaresindeki 42 DUK 20 otomobille çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Eyüp Kahraman, aynı araçta yolculuk eden Semra ve Viyan Kahraman ile minibüsteki Memduh Temel yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servisi ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.