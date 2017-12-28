Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Mehmet Şah'ın kullandığı 63 N 2932 plakalı minibüs, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 10. kilometresinde Eyyüp Kahraman idaresindeki 42 DUK 20 otomobille çarpıştı.



Otomobil sürücüsü Eyüp Kahraman, aynı araçta yolculuk eden Semra ve Viyan Kahraman ile minibüsteki Memduh Temel yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servisi ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.