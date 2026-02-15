Siverek'te ahıra giren hırsızlar 19 koyunu çalarak kayıplara karıştı

Şanlıurfa Siverek'te yem vermek için ahıra giren besici, 19 koyununun çalındığını fark etti; polis 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir ahıra giren hırsızlar, 19 koyunu çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Hayriye Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Tura, sabah saatlerinde koyunlarına yem vermek için ahıra gittiğinde hayvanlarının yerinde olmadığını fark etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Tura, 4 şüphelinin 19 koyunu ahırdan çıkararak çaldığını gördü.

Mağdur vatandaşın durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 19 koyununu kaybeden Tura, hırsızların bir an önce yakalanmasını bekliyor.

