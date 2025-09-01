Siverek'te dehşet: Kız kardeşi ve çocuklarının önünde eniştesini vurdu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir evde yaşanan silahlı saldırı, aileyi yasa boğdu. M.B. isimli şahıs, kız kardeşi ve yeğenlerinin gözleri önünde eniştesini başından vurdu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Yenişehir Mahallesi 54’üncü Sokak’ta sabah saatlerinde yaşanan olay, aile dramına dönüştü. İddiaya göre Harran Üniversitesi’nde görev yapan Mehmet Buğdaycı ile kayınbiraderi M.B. arasında daha önce alacak verecek nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.

KARDEŞİ VE YEĞENLERİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Olay günü M.B., sabah saatlerinde Mehmet Buğdaycı’nın evine geldi. İkili arasında yeniden çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. M.B., belindeki tabancayı çıkararak eniştesi Mehmet Buğdaycı’ya ateş etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Buğdaycı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Silahlı saldırı sırasında evde bulunan Buğdaycı’nın eşi ve üç çocuğu, olaya tanık oldu. Aile fertleri büyük panik yaşarken, mahalle sakinleri silah sesleri üzerine durumu polise bildirdi.

Mehmet Buğdaycı’nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli M.B.'nin yakalanması için kapsamlı bir operasyon başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

