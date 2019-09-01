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Sivrihisar'da hafif ticari araç tıra çarptı: Ramazan Turan hayatını kaybetti

Sivrihisar ilçesinde yol kenarındaki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü.

Sivrihisar'da hafif ticari araç tıra çarptı: Ramazan Turan hayatını kaybetti

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yol kenarındaki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü.

Ramazan Turan (61) idaresindeki 26 HP 363 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir-Sivrihisar kara yolunun 55. kilometresinde yol kenarında arızalanan Ali Meşe'nin kullandığı 42 AAJ 920 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ramazan Turan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehir #trafik kazası
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