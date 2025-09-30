Sivrihisar’da tefecilik çetesi çökertildi: Senetler ve Roma sikkeleri ele geçirildi
Eskişehir’de vatandaşlara cebir ve şiddet uygulayarak zorla senet imzalatan ve borçlandıran iki şahıs yakalandı. Operasyonda mağdurlara ait toplam 6 milyon 300 bin TL değerinde 59 adet isme yazılmış senet, 91 adet boş senet, ayrıca Roma dönemine ait 12 sikke ve obje ele geçirildi.
Sivrihisar ilçesinde iki şüpheli, haksız kazanç elde etmek amacıyla baskı ve cebir kullanarak mağdurları senet imzalamaya zorladı ve borçlandırdı. Şüphelilerin, mağdurlara ait gayrimenkul ve araçları üzerlerine geçirmek suretiyle tefecilik yaptıkları ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti.
Jandarma ekipleri, şüpheli şahısların iş yerleri ve ikametgahlarında arama yaptı. Yapılan aramalarda; mağdurlara ait 6 milyon 300 bin TL değerinde isme yazılmış 59 senet, 91 boş senet, Roma dönemine ait 12 sikke ve obje, 13 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 1 adet tabanca şarjörü bulundu.
Şüpheliler hakkında çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı