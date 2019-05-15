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Siyanürle ölüm saçtı

İzmir'de bir öğrencinin deney yapmak bahanesiyle internetten sipariş verdiği siyanürle ölüm saçtı. 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi zehirlendi.

Siyanürle ölüm saçtı

Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan internetten sipariş verdiği siyanürü ailesine "şerbet" diye içirdi.

Olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşandı. Üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan, deney yapmak bahanesiyle sipariş verdiği siyanürü yaptığı sıvının içine ekledi.

"Yeni bir şerbet hazırladım, deneyin" diyerek anne ve babasına sıvıyı içiren üniversite öğrencisi daha sonra kardeşlerine de içirmek istedi. anne ve babasının fenalaştığını gören kardeşi Mehmet Taha sıvıyı içmek istemedi. Bu sırada sıvı kardeşinin üzerine döküldü.

Fenalaşan anne Fatma Kalkan'ın komşularına haber vermesiyle acil müdahale ekipleri olay yerine geldi.

Hastaneye kaldırılan anne Fatma Kalkan ve baba Mehmet Kalkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üç kardeşin tedavisi ise sürüyor.

Alınan son bilgilere göre Mahmut Can Kalkan internette sürekli ticaret yaptığı ve bu süreçte para kaybettiği için psikolojisinin bozulduğu belirtildi.


ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir
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