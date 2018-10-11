Büyükçekmece'de, siyanür içeren atık maddeyi yol kenarına dökerek 9 koyunun telef olmasına neden olduğu iddia edilen 2 kişinin, "hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek'' suçundan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Bülent Günoğlu'nun atık madde taşımacılığı yapan bir şirkette şoför olarak çalıştığı, diğer sanık Ramazan Kuru'nun ise atık madde taşımacılığına aracılık yaptığı belirtildi.



İddianamede, Kuru'nun 3 Nisan 2018'de, Günoğlu'na telefonla araçlarının arızalandığını söyleyerek, atık maddeyi alıp uygun bir yere boşaltmasını istediği kaydedildi.



Yükün anlaşma gereği Gebze'de faaliyet gösteren bir şirkete teslim edilmesi gerektiği aktarılan iddianamede, sanık Günoğlu'nun, Kuru'nun talimatı uyarınca atığı Esenyurt'ta bulunan bir kanalizasyon giderine boşalttığı ifade edildi.



Günoğlu'nun aynı gün yeniden atık yük yüklendiği anlatılan iddianamede, sanığın atığı Başakşehir'de faaliyet gösteren arıtma tesisine götürmek üzere yola çıktığı ancak Büyükçekmece'de belirlenemeyen miktarda atık maddeyi yol kenarına boşalttığı, daha sonra da yükün tamamını arıtma tesisinde boşaltılmış gibi belge aldığı bildirildi.



Atık maddenin yakınlardaki dere yatağı ve su birikintisine karıştığı, müşteki Halim Yenici'ye ait 9 koyunun buradan içtikleri su nedeniyle kısa süre içerisinde öldükleri aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şikayetçi elektrik direğinde kaçak olduğu düşüncesiyle TEDAŞ ekiplerine haber vermiş ancak kaçak olmadığı anlaşıldığında, İSKİ ekiplerince sudan numune alınmıştır. Yapılan analiz raporuna göre, atık maddenin diğer maddeler ile siyanür içerdiği tespit edilmiştir."



Şüphelilerin ilgili arıtma tesislerine götürmeleri gereken, siyanür hail zehirli atık içeren maddeleri, çevre ve canlı sağlığı için tehlike oluşturacak şekilde boşaltmak suretiyle çevrenin kasten kirletilmesi suçunu işledikleri vurgulanan iddianamede, sanıklar Bülent Günoğlu ve Ramazan Kuru hakkında "hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek" suçundan 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası ve bin gün adli para cezası istendi.



Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.