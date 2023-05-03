Siyasi liderler hangi takımı tutuyor? İşte liderlerin tuttuğu takımlar...
Türkiye'de politika her ne kadar gündemin baş sırasında olsa da bakanlar dahil olmak üzere hemen herkesin en büyük tutkusu da tartışmasız futbol. Peki siyasi liderler hangi takımı tutuyor? İşte liderlerin tuttuğu takımlar...
# Doğu Perinçek # Galatasaray # fenerbahçe # beşiktaş
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor. Perinçek, Galatasaray hakkında "Çağdaş Galatasaray, Çağdaş Türkiye'nin yüz akı." ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe taraftarı. Erdoğan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeliği de yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Fenerbahçe'yi tuttuğu biliniyor. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Fenarbahçe maçları öncesi başarı dileklerini iletiyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Galatasaray