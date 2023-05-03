Siyasi liderler hangi takımı tutuyor? İşte liderlerin tuttuğu takımlar...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor. Perinçek, Galatasaray hakkında "Çağdaş Galatasaray, Çağdaş Türkiye'nin yüz akı." ifadelerini kullanmıştı.