Kastamonu'nun İhsangazi ilçesindeki tarlalarda, buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayının hasadına başlandı. Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayı, genetiği değiştirilmediği için piyasalarda büyük talep görüyor.

Siyez buğdayının bir diğer adı "Hitit buğdayı." Bu topraklardaki geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanıyor.Kastamonu'nun İhsangazi ilçesindeki çiftçiler, senelerdir siyez buğdayının ekimini yapıyor. Bu sene hasat 20 bin dekar üzerinde başladı.Siyez buğdayı, verimi bol olduğu için, eskiden bolca hayvan yemi olarak değerlendiriliyormuş. Ancak bugün piyasalarda sağlıklı ve besin değeri yüksek gıdalara olan ihtiyacımız büyük. Siyez buğdayının da genetiği değiştirilmediği için, sağlık açısından çok değerli. Bu da iç ve dış piyasalarda siyez bulguruna talebi arttırıyor.Arazinin engebeli olduğu yerlerde tırpanla ekini biçen çiftçi, aldıkları verimden mutlu.