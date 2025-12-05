“Siz bundan sonra göreceksiniz orman nasıl yakılır” demişti: İstenilen ceza belli oldu

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde 25 Temmuz’da Yarımca Mahallesi’nin Coşanlar mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin tutuklanan T.Y.G. (19) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın 6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamında “kasten orman yakma” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istendi. İddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

İddianamede, Sarıçam Orman İşletme Şefliği ekiplerince söndürülen ve kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangında 250 metrekarelik alanın zarar gördüğü ifade edildi. İhbardan beş dakika sonra olay yerinde görülen bir pikabın ekiplerin “dur” ihtarına uymayarak kaçtığı belirtildi. Kaçan aracın, Yarımca Mahallesi’ndeki sağlık ocağı bahçesinde park halinde bulunması üzerine içindeki kişilerin T.Y.G. ile suça sürüklenen çocuklar M.G. ve R.Y. olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

“SİZ BUNDAN SONRA GÖRECEKSİNİZ ORMAN NASIL YAKILIR”

İddianamede, daha önce aynı bölgede piknik yaparken ateş yaktıkları için sanık T.Y.G. ve akrabalarına orman personelince para cezası uygulandığı, bu sırada sanığın akrabalarından A.T.G’nin “Siz bundan sonra göreceksiniz orman nasıl yakılır” dediğine yönelik tutanak bulunduğu bilgisine yer verildi. Sanığın soruşturma sürecinde çelişkili ifadeler verdiği kaydedildi.

Sunulan değerlendirmede, “Suça sürüklenen çocuklar ile sanık T.Y.G’nin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek Coşanlar mevkiindeki ormanlık alanı kundakçılık yöntemiyle yaktıklarının tespit edildiği, bu anlatımlarla birlikte T.Y.G’nin kasten orman yaktığı yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığı” ifadeleri kullanıldı.

Sanığın ifadesine iddianamede şu sözlerle yer verildi:

“Köyde su kesik olduğu için su almak amacıyla M.G’nin kullandığı 01 ATC 487 plakalı araçla Coşanlar Mahallesi’ne gittik. Yanımızda R.Y. de vardı. Su ihtiyacımızı karşıladıktan sonra jandarma ekipleriyle karşılaştık. M.G’nin ehliyeti olmadığı için jandarma ekiplerinden kaçtık. Orman yangınını görmedik.”

Yangına karıştığı değerlendirilen M.G. ve R.Y’nin 18 yaşından küçük oldukları için haklarındaki soruşturmanın ayrı sürdüğü öğrenildi.

