İncir ağacı gerek meyvesi gerek yaprağıyla tam bir şifa ve besin kaynağı. Peki, hiç incir mantarını duydunuz mu? Aydın'da incir ağaçlarının dibinde yetişen ve yalnızca tecrübeli yöre insanının bildiği incir mantarı, tam bir protein kaynağı.

İncirin meyvesi, yaprağı, sütü, çekirdeğinin yağı bile şifa kaynağı. Peki, siz hiç incir mantarını duydunuz mu? Aydın'da yetişen incir mantarı da tam bir protein ve besin deposu.



Germencik ilçesinde yaşayan Hayrettin Alimoğlu, her yıl kendisi için incir mantarı topluyor. İncir mantarı, yalnızca aralık ayının ilk haftalarında toplanabiliyor. Yıl biterken, incir mantarı da bitiyor.



Peki yılın son günlerinde Aydınlıların sofrasını zenginleştiren incir mantarı nasıl pişiriliyor? Yemek tarifi oldukça basit. Önce haşlanıyor, sonra da et sote gibi soğan ve sıvı yağ ile birlikte birkaç dakika kavruluyor.



Dünyanın en büyük kuru incir üreticisi olan bereketli Aydın ovası, incir mantarı gibi nice yöresel besin türünü de yetiştiriyor. Ancak denetim yetersizliğini fırsat bilen bazı jeotermal şirketleri ve çevreyi kirleten sanayi kuruluşları, incir ağaçlarını da, incir mantarı gibi organik doğal ürünleri tehdit ediyor.





Haber-Kamera: Güçlü Çezik

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