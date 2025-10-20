‘Size kız vermeyiz’ tartışması kanlı bitti! İstanbul’da kasap dükkanı kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Reşitpaşa Mahallesi’nde yaşanan olay, evlilik isteğiyle başlayıp silahlı saldırıyla sona erdi.

Edinilen bilgilere göre, semtte kasaplık yapan Volkan Ö. (31), Batıkan T.’nin kız kardeşiyle evlenmek istedi.

Ancak Batıkan T. bu isteğe karşı çıkarak, “Size kız vermeyiz” dedi.

Bu sözlerin ardından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya Volkan Ö.’nün kardeşleri Cevdet Ö. (39) ve Kerem Ö. (40) de katılınca ortalık karıştı. Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgada Batıkan T. ile iki kardeşi darbedildi.

KAVGANIN ARDINDAN KAN DÖKÜLMEYE RAMAK KALDI

Kavgadan sonra öfkesini yatıştıramayan Batıkan T., iddiaya göre kasap dükkanına silahlı saldırı düzenletmek için iki kişiyi tuttu.

Olay, 12 Ekim Pazar günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Akşam saatlerinde motosikletle kasap dükkanının önünden geçen iki şüpheli, silahla dükkanı kurşun yağmuruna tuttu.

Kurşunların isabet ettiği dükkânda büyük hasar meydana geldi, ancak olayda ölü ya da yaralı olmadı.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera kayıtlarında motosikletli saldırganların hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganların olaydan önce bir akaryakıt istasyonuna girdiklerini, plakayı kapattıklarını ve yakıt aldıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiklerini tespit etti. Yapılan detaylı inceleme sonucunda saldırganların kimlikleri belirlendi:

Y.B.K. (15) ve G.Ö. (16). Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyerek iki saldırganı yakaladı. Ayrıca, saldırıda kullanılan motosikletin sahibi E.Ş. (17) de gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayda kullanılan 34 HTY 608 plakalı motosiklet ve şüphelilerin kasklarını da ele geçirdi.

Emniyette sorgulanan 3 şüpheli, olayı gerçekleştirmeleri için Batıkan T.’nin kendilerini azmettirdiğini itiraf etti. İfadelerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, Y.B.K. ve G.Ö. hakkında “mala zarar verme” ve “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma” suçlarından tutuklama kararı verdi. Motosikletin sahibi E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın azmettiricisi Batıkan T.’nin ise şehir dışına kaçtığı tespit edildi.

Polis, firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.