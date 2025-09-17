Şizofreni hastası oğlu tarafından darbedilmişti: Anne huzurevinde hayatını kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, şizofreni hastası oğlu tarafından 2 saat boyunca darbedilen yatalak kadın Hafize Gönül Gümüş, devlet korumasına alındığı huzurevinde yaşamını yitirdi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi’nde 6 Ağustos günü meydana gelen olayda, 2 yıldır yatalak olan 60 yaşındaki Hafize Gönül Gümüş, bakıcılığını yapan kişi tarafından darp edilmiş halde yerde bulundu. Kanlar içinde baygın halde yatan kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

OĞLU TARAFINDAN DARBEDİLMİŞTİ

Yoğun bakımda tedaviye alınan kadının vücudunda morluklar bulunduğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Gümüş’ün 37 yaşındaki oğlu M.G. tarafından darbedildiğini belirledi. Görüntülerde M.G.’nin annesine “Para bul bana, başkalarına verme” diyerek saatlerce şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Aldığı darbeler sonrası “Allah” diye feryat eden kadının yüzünü korumaya çalıştığı anlar yürekleri sızlattı.

Annesini daha önce de defalarca darbettiği öne sürülen M.G.’nin, 7 yıl tıp eğitimi aldığı, babasının ölümünden sonra psikolojisinin bozulduğu ve tedaviye uymadığı iddia edildi. Olay sonrası gözaltına alınan M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda uzun süre tedavi gören Hafize Gönül Gümüş, durumunun düzelmesinin ardından devlet korumasına alınarak 3 Eylül’de bir huzurevine yerleştirildi. Ancak önceki gün sabah saatlerinde aniden fenalaşan Gümüş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Çakmak Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

