Skandal görüntülerin adresi Çanakkale: Bakanlıktan onay almadan uygunsuz şartlarda et işlediler

Çanakkale’de izinsiz ve uygunsuz şartlarda et ve sakatat işleme faaliyeti yürüttüğü belirlenen işletme mühürlendi. Denetimde 4 bin 860 kilo sakatat, 500 kilo kırpıntı et ve 50 kilo köfteye el konuldu. İşletme hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Çanakkale'de izinsiz ve uygunsuz şartlarda çalışan et ve sakatat işleme faaliyeti gösteren bir işletme mühürlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 81 ilde faaliyet gösteren et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrol planı hazırlandı. Bu kapsamda Çanakkale’de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 19 Kasım itibarıyla denetimlere başlandı.

ONAYSIZ FAALİYETE GEÇTİLER

Alo Gıda Hattı'na yapılan bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, İl Jandarma ve Özel İdare ekipleri ile birlikte belirtilen adreste yapılan denetimde, işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığından onay almadan izinsiz bir şekilde et ve sakatat işleme faaliyeti gösterdiği tespit edildi.

Denetimde işletmede 4 bin 860 kilogram çeşitli sakatat, 500 kilogram kırpıntı et ve 50 kilogram köfte bulundu. Ürünlere el konulurken, işletmenin mevzuata aykırı olarak uygunsuz şartlarda onaysız faaliyette bulunduğu gerekçesiyle işletme kapatıldı ve ekipmanların tamamı mühürlendi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 5996 sayılı gıda kanunu kapsamında güvenilir olmayan gıda üretimi yapıldığından dolayı işletme hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

çanakkale
