Skandal hırsızlık: Mudanya'da şehit üsteğmenin kabrindeki komando heykeli çalındı
Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un Mudanya'daki mezarında bulunan komando heykeli çalındı.
Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde bulunan mezarlığındaki kabrine hırsızlık amacıyla zarar verildi.
Şehidin silah arkadaşları tarafından Kayseri'de özel olarak yaptırılan komando heykeli kaidesinden çalındı.
Akşam saatlerinde mezarlığı ziyarete gelen aile, heykelin yerinde olmadığını fark etmelerinin ardından vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurarak şikayette bulundu.
KAMERALARDAN TESPİT EDİLEN ZANLI: "ÇÖPTE BULDUM"
Şikayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, olayın aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen 48 yaşındaki Bülent D., düzenlenen operasyonla 24 saat geçmeden kısa sürede gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelinin alınan ilk ifadesinde, heykeli çalmadığını ve söz konusu nesneyi çöpte bulduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ederken, çalındığı belirlenen komando heykelinin akıbetine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.
"YİNE BİR TRAVMA YAŞADIK"
Yaşanan olayın ardından tepkisini dile getiren şehit babası Sadık Yavuz, yapılanın yalnızca bir hırsızlık vakası değil, aynı zamanda büyük bir saygısızlık olduğunu vurguladı. Yavuz, faillerin cezalandırılmasını talep ederek şunları söyledi:
"Silah arkadaşının özel olarak yaptırdığı bir hatıraydı. Maddi değeri yok ama bizim için paha biçilemez. Bunu görmek bizi yeniden yıktı. Resmen bir travmayı tekrar yaşadık. Bunu yapanların en ağır cezayı almasını istiyoruz"
"O HEYKELİ OĞLUM GİBİ GÖRÜP SARILIYORDUM"
Oğlunun kabrinden çalınan hatıra sebebiyle büyük üzüntü yaşayan şehit annesi Zerrin Yavuz, "O hatırayı "oğlum" diye öpüyordum. Büyük üzüntü yaşadık" dedi.
Her gün mezarlığa geldiğini belirten acılı anne, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ben her gün buradayım. O heykeli oğlum gibi görüp sarılıyor, öpüyordum. Dün geldiğimizde yoktu. Bu nasıl bir vicdansızlık, nasıl bir insanlık? Şehitlerimiz bunu hak etmiyor."