Skandalın adı: Bıçak parası! O profesör cezaevine gönderildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde görevli Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. C.K., hastane yönetiminin uyarılarına rağmen hastalardan yüksek meblağlarda ameliyat ücreti istediği iddiasıyla açığa alınmıştı. Adli süreç sonunda 'İrtikap' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde görevli Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. C.K. hakkında önemli iddialar ortaya çıktı. Resmi ödemelerin dışında, hastalardan yasa dışı ameliyat ücreti talep ettiği öne sürülen Prof. Dr. C.K., Başhekimlik tarafından yapılan uyarılara rağmen bu uygulamasına devam etti.

'BIÇAK PARASI'

Elde edilen bilgilere göre, Prof. Dr. C.K.'nin farklı hastalardan elden 100 bin TL ile 160 bin TL'ye varan meblağlarda 'bıçak parası' adı altında ödeme aldığı iddia edildi.

CİMER Şikayetleri ve İrtikap Suçundan Tutukluluk Hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden çok sayıda şikayet bulunan Prof. Dr. C.K., son iddiaların ardından KTÜ Rektörlüğü tarafından görevden açığa alındı.

TUTUKLANDI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, toplanan deliller ve 10'a yakın tanığın beyanları sonrası Doktor C.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen profesör, görevi kötüye kullanarak haksız kazanç sağlama anlamına gelen "İrtikap" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

