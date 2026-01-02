Sobadan sızan gazdan zehirlenen 5'i çocuk 7 kişilik aile yaşam savaşı veriyor

Gece sobayı yaktıktan sonra uyuyan 7 kişilik aile, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan aile bireylerinden bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 5'i çocuk 7 kişilik aile yaşam savaşı veriyor
Yayınlanma:

Olay, dün gece saatlerinde Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. 5 çocuklu M.U. ve A.U. çifti, iddiaya göre gece ısınmak amacıyla kömür sobasını yaktıktan sonra uykuya daldı.

Sabah saatlerinde aileden haber alamayan yakınları, eve geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınlar, kapıyı zorlayarak içeri girdi. Eve giren yakınlar, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileyi fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.U. ve eşi A.U. ile çocukları İ.U., M.U., S.U., Z.U. ve Y.U., ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 7 kişilik aileden bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandıYurt
Meteoroloji uyardı: Cumartesi günü 7 ilde şiddetli yağmur ve fırtına varMeteoroloji uyardı: Cumartesi günü 7 ilde şiddetli yağmur ve fırtına varYurt
karbonmonoksit soba zehirlenmesi
Günün Manşetleri
Yüksel Güran için Yargıtay’a başvuru yapıldı
Rezervler 193 milyar doları aştı
"Pazartesi Trump ile görüşeceğim"
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
Hibe desteğinde rekor artış ve başvuru tarihi belli oldu
Bakan Uraloğlu 58 bin levhanın kaldırıldığını duyurdu
Kırmızı bültenle aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi
İstanbul’da 5 ilçede okullar tatil edildi
Türkiye’nin en soğuk ili belli oldu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Çok Okunanlar
68 il buz kesecek! 68 il buz kesecek!
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... 1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste...
Meteoroloji uyardı: Cumartesi günü 7 ilde şiddetli yağmur ve fırtına var Meteoroloji uyardı: Cumartesi günü 7 ilde şiddetli yağmur ve fırtına var
2025’te konutun şampiyonu belli oldu 2025’te konutun şampiyonu belli oldu
2026 MTV zammı sonrası gözler bu listede 2026 MTV zammı sonrası gözler bu listede