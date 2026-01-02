Sobadan sızan gazdan zehirlenen 5'i çocuk 7 kişilik aile yaşam savaşı veriyor

Olay, dün gece saatlerinde Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. 5 çocuklu M.U. ve A.U. çifti, iddiaya göre gece ısınmak amacıyla kömür sobasını yaktıktan sonra uykuya daldı.

Sabah saatlerinde aileden haber alamayan yakınları, eve geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınlar, kapıyı zorlayarak içeri girdi. Eve giren yakınlar, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileyi fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.U. ve eşi A.U. ile çocukları İ.U., M.U., S.U., Z.U. ve Y.U., ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 7 kişilik aileden bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.