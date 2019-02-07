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Sobadan zehirlendiler: Naim Kocabıyık hayatını kaybetti, Tuğçe Kocabıyık yoğun bakımda

 İzmir'in Dikili ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Sobadan zehirlendiler: Naim Kocabıyık hayatını kaybetti, Tuğçe Kocabıyık yoğun bakımda

Alınan bilgiye göre, haber alamadığı oğlunun İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evine giden Aytekin Kocabıyık, uzun süre çaldığı kapının açılmaması üzerine kapıyı kırarak içeri girdi.

Evdeki yoğun gaz kokusunu fark eden Kocabıyık, oğlu 24 yaşındaki Naim Kocabıyık (24) ile gelini Tuğçe Kocabıyık'ı (24) hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Kocabıyık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Dikili Devlet Hastanesine kaldırılan eşi Tuğçe Kocabıyık, daha sonra ambulans helikopterle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 

Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Naim Kocabıyık'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir
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