Sobayı yakmak isterken jel kutusu alev aldı, genç kız hayatını kaybetti

Tokat'ta sobaya jel dökerken vücudunun büyük kısmı yanan genç kız, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre feci olay, Tokat'ın Oğulbey Mahallesi'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Zehra Copnur, evlerinde bulunan palet sobasına jel döktüğü sırada, elindeki jel kutusu bir anda alev aldı.

ALEVLER YÜZÜNE VE VÜCUDUNA SIÇRADI

Jel kutusunun aniden alev almasıyla birlikte, alevlerin genç kızın üzerine sıçradığı bildirildi. Zehra Copnur, üzerine sıçrayan alevler sonucu yüzünden ve vücudundan ağır şekilde yandı.

Ağır şekilde yaralanan genç kız, olay yerine çağrılan ambulansla Tokat'ta bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Zehra Copnur'un durumu ciddiyetini koruduğu için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edilmesine karar verildi. Genç kız, Samsun'da sevk edildiği Yanık Merkezi'nde hemen tedavi altına alındı. Ancak Zehra Copnur, burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.