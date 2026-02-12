Sofralara girecekti: Otoyolda 3 ton kaçak sakatat ele geçirildi

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde durdurulan bir kamyonetin kasasında, kesim raporu ve etiketi olmayan, hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan 3 bin 150 kilogram büyükbaş hayvan sakatatı ele geçirildi. Sürücü ve araca toplam 207 bin 506 TL idari para cezası uygulandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sofralara girecekti: Otoyolda 3 ton kaçak sakatat ele geçirildi
Yayınlanma:

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde gerçekleştirilen denetimde, hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan 3 bin 150 kilogram büyükbaş hayvan sakatatı ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arifiye ilçesi Anadolu Otoyolu Adapazarı Gişeleri girişinde yürütülen yol kontrol faaliyeti sırasında bir kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrolde aracın kasasında yaklaşık 3 bin 150 kilogrambüyükbaş hayvan sakatat etinin bulunduğu belirlendi.

Denetimlerde, söz konusu sakatatların gerekli kesim raporu ve etiketleri olmadan, ayrıca hijyen kurallarına aykırı şekilde açıkta taşındığı tespit edildi.

Sofralara girecekti: Otoyolda 3 ton kaçak sakatat ele geçirildi - Resim : 1

Araç sürücüsüyle yapılan görüşmede, ürünlerin Konya’dan temin edildiği ve İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili olarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Gerekli tutanakların tutulmasının ardından ele geçirilen sakatatlar, imha edilmek üzere Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

TOPLAM 207 BİN 506 TL CEZA

Denetimler kapsamında araç sahibi ve sürücüsüne iki ayrı kurum tarafından idari para cezası uygulandı.

Otoyol Jandarma Komutanlığınca ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 22 bin 578 TL,
Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ise 184 bin 928 TL olmak üzere toplamda 207 bin 506 TL idari para cezası kesildi.

Zeydan Karalar ve 5 kişinin tahliyesine yönelik itiraz reddedildiZeydan Karalar ve 5 kişinin tahliyesine yönelik itiraz reddedildiGündem
400 bin TL taşıt kredisinin maliyeti belli oldu: Bankalar arasındaki fark dudak uçuklattı400 bin TL taşıt kredisinin maliyeti belli oldu: Bankalar arasındaki fark dudak uçuklattıEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sakatat sakarya istanbul
Günün Manşetleri
İzmir'de Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Borsa İstanbul'da tarihi rekor
'Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır'
7 ilde 120 bin öğrenci için yeni eğitim modeli
Erzurum merkezli 29 ilde siber operasyon
Bakan Gürlek HSK üyeleriyle buluştu
Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi
Samsun'da yasa dışı bahis soruşturması
Meclis'teki eyleme CHP içinden itiraz...
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
11 il için sarı kod, İstanbul'a sağanak alarmı 11 il için sarı kod, İstanbul'a sağanak alarmı
400 bin TL taşıt kredisinin maliyeti belli oldu 400 bin TL taşıt kredisinin maliyeti belli oldu
A101 12 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayında A101 12 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayında