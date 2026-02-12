Sofralara girecekti: Otoyolda 3 ton kaçak sakatat ele geçirildi

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde gerçekleştirilen denetimde, hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan 3 bin 150 kilogram büyükbaş hayvan sakatatı ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arifiye ilçesi Anadolu Otoyolu Adapazarı Gişeleri girişinde yürütülen yol kontrol faaliyeti sırasında bir kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrolde aracın kasasında yaklaşık 3 bin 150 kilogrambüyükbaş hayvan sakatat etinin bulunduğu belirlendi.

Denetimlerde, söz konusu sakatatların gerekli kesim raporu ve etiketleri olmadan, ayrıca hijyen kurallarına aykırı şekilde açıkta taşındığı tespit edildi.

Araç sürücüsüyle yapılan görüşmede, ürünlerin Konya’dan temin edildiği ve İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili olarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Gerekli tutanakların tutulmasının ardından ele geçirilen sakatatlar, imha edilmek üzere Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

TOPLAM 207 BİN 506 TL CEZA

Denetimler kapsamında araç sahibi ve sürücüsüne iki ayrı kurum tarafından idari para cezası uygulandı.

Otoyol Jandarma Komutanlığınca ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 22 bin 578 TL,

Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ise 184 bin 928 TL olmak üzere toplamda 207 bin 506 TL idari para cezası kesildi.