Sofrasından eksik etmeyenlere kötü haber! Piyasadaki her 3 çaydan biri sahte çıktı, uzmanlardan kritik uyarı

Sabah akşam sofralarımızdan eksik etmediğimiz, severek içtiğimiz çayda sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı. Yaş çaydan çıkan çöp çaylar kurutuluyor, içerisine karbonat, gıda boyası ve çeşitli maddeler katılarak merdiven altında işleniyor ve piyasaya sürülüyor. Aslında bu çöp çayların gübre ve mangal kömüründe kullanılması gerekiyor.



Yüzde 30 oranında piyasada sahte çay var. Tüketici tehdit altında. ÇayÜreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, denetimlerin yetersizliğini eleştiriyor. Kalitesiz çaylarla tüketici kandırılıyor. Bu durum çay üreticisini de mağdur ediyor. Ürünü gereken değeri görmüyor.



Çayın sudan ucuz olduğunu söyleyen dernek başkanı uyarıyor. "Ağzınızın tadı kaçmasın istiyorsanız ucuza kaçmayın"