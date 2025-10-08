Sofrasından eksik etmeyenlere kötü haber! Piyasadaki her 3 çaydan biri sahte çıktı, uzmanlardan kritik uyarı

Çay severlerin dikkatine, bu haber ağzınızın tadını kaçıracak. Piyasada yüzde 30 oranında sahte çay var. Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, "200 liranın altındaki çaylarda hile vardır" dedi.

Lale Delidağ Lale Delidağ
Sofrasından eksik etmeyenlere kötü haber! Piyasadaki her 3 çaydan biri sahte çıktı, uzmanlardan kritik uyarı
Yayınlanma:

Sabah akşam sofralarımızdan eksik etmediğimiz, severek içtiğimiz çayda sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı. Yaş çaydan çıkan çöp çaylar kurutuluyor, içerisine karbonat, gıda boyası ve çeşitli maddeler katılarak merdiven altında işleniyor ve piyasaya sürülüyor. Aslında bu çöp çayların gübre ve mangal kömüründe kullanılması gerekiyor.

Yüzde 30 oranında piyasada sahte çay var. Tüketici tehdit altında. ÇayÜreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, denetimlerin yetersizliğini eleştiriyor. Kalitesiz çaylarla tüketici kandırılıyor. Bu durum çay üreticisini de mağdur ediyor. Ürünü gereken değeri görmüyor.

Çayın sudan ucuz olduğunu söyleyen dernek başkanı uyarıyor. "Ağzınızın tadı kaçmasın istiyorsanız ucuza kaçmayın" 

Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı ormanlık alanda yakalandıKucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı ormanlık alanda yakalandıGündem
İstanbul Emniyet Müdürlüğü verileri açıklandı! İşte 2025’in suç oranı en yüksek ilçeleriİstanbul Emniyet Müdürlüğü verileri açıklandı! İşte 2025’in suç oranı en yüksek ilçeleriYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

çay
Günün Manşetleri
İspanya’dan İsrail’e yeni adım
Gazze filosuna yönelik saldırılara ilişkin uyarı!
Havayollarında rekor artış!
7 belediye başkanı Ak Parti’ye geçti!
Yılın ilk 9 ayına ilişkin emniyet verileri açıklandı
Ankara’da 16,7 ton bozuk hayvansal ürün imha edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı
Yabancı plakalı araçlara yeni ceza düzenlemesi!
Nitelikli dolandırıcılık çetelerine dev operasyon!
Dilan-Engin Polat, Hadise, Mert Yazıcıoğlu ve daha birçok isim gözaltına alındı
Çok Okunanlar
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi!
Yağmur geliyor, fırtına peşinden! Yağmur geliyor, fırtına peşinden!
1,5 milyon TL’ye en yüksek faizi kim veriyor? 1,5 milyon TL’ye en yüksek faizi kim veriyor?
Eşref Rüya 17. bölüm canlı izle! Eşref Rüya 17. bölüm canlı izle!
Forbes 2025 listesini açıkladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu Forbes 2025 listesini açıkladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu