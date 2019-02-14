Soğan… Son günlerde fiyatındaki yükselişle gündemde…. Neredeyse her yemekte kullanılıyor. Genellikle kabukları çöpe atılıyor. Ama bu haberimizden sonra durum değişecek. Gaziantep'te üniversite öğrencileri, soğan kabuğundan besin değeri yüksek, kalorisi düşük ekmek üretti.

Geçtiğimiz günlerde ürettikleri "Yenilebilir plastik" ile gündeme gelen Gaziantep Üniversitesi'nden 4 öğrenci, bu kez de soğan kabuğundan ekmek üretti.



Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Melis Öcal, Güneş Zübarioğlu, Pınar Altaş ve Hatice Yaprak genellikle soyulduktan sonra çöpe atılan soğan kabuklarını özel makinelerde toz haline getirerek yaptıkları ekmeklere kattılar.



Soğanın antioksidan ve besleyici özelliklerine dikkat çeken öğrenciler, ürettikleri ekmekte soğan kokusunun olmadığını vurguladı.



Öğrenciler, ürettikleri soğan kabuklu ekmeği tüketime sunabilmek için çeşitli firmalarla görüşüyor.





ulusal.com.tr