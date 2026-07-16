Soğan üreticisi çıkmazda: Büyük firmalar iflas etti, bazı üreticiler sektör değiştirdi

Soğan üreticileri, tarım politikalarına ilişkin yaşadıkları sorunların çözülmesini istiyor. Yüksek girdi maliyetleri, pazar sorunu ve plansız üretim çiftçilerin belini büküyor. Büyük firmalar iflas etti, bazı üreticiler sektör değiştirdi.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
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Türkiye'de soğan üreticileri, son yıllarda artan maliyetler nedeniyle üretimi sürdürmekte güçlük çekiyor.

Kuru soğan ithalatında yüzde 49,5 olan gümrük vergisinin 31 Ağustos'a kadar yüzde 5’e düşürülmesi başka bir sorunun kapısını araladı.

Hatay'da konuşan Soğan Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Reşit Kaya, üretim planlamasının yetersiz olduğunu söyledi.

Türkiye'deki üreticilerin rakip ülkelere göre daha yüksek maliyetlerle üretim yaptığını söyledi.

Mazot, gübre ve elektrik gibi temel girdilerde vergi yükünün azaltılması talep ediliyor.

Çiftçiler, üretimin sürdürülebilirliği için planlı tarım politikalarının hayata geçirilmesini ve denetlenmesini istiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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