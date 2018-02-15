Hatay'da soğan ve maydanoz para etmeyince çiftçi, ürününü ya tarlada bıraktı ya da toprakla birlikte sürdü. Köylüye göre, çiftçilik bitti.

Üretici için ekip-biçmek artık çok zor. Ektiği ürün para etmiyor.



Hatay'ın Samandağ ilçesinde çiftçi maydanoz ve soğanı toplamadan tarlada bıraktı.



Ürün bol, ancak pazar bulamayınca çiftçi zor durumda kaldı.



Köylüler, traktörler ile sürerek, ikinci ekimi bekliyor.



Samandağ'da sera üretimi de pazar sorunu nedeniyle sıkıntılı.



Seracılığı bırakan bazı köylüler artık gözleme işi yapıyor.







ulusal.com.tr