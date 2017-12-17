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Soğanlı Sazlığı'na kuş gözlem kulesi

Burdur Gölü Yaban Hayatını Geliştirme Sahası'na kuş gözlem kulesi kuruldu.

Soğanlı Sazlığı'na kuş gözlem kulesi

Burdur Gölü Yaban Hayatını Geliştirme Sahası'na kuş gözlem kulesi kuruldu.
 
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Soğanlı Sazlığı'na kurulun kuş gözlem kulesinin hem öğrencilerin eğitim alabileceği hem de turistlerin yaban hayatını izleyebileceği bir alan olduğunu belirtti. Kuş gözlem kulesinin 9 metre yüksekliğinde, 4x4 ebatlarında birinci ve ikinci sınıf basınçlı-vakumlu yöntemle emprenye edilmiş çam kerestesi kullanılarak imal edildiğini aktaran Rıza Kamil, "Bu nedenle dış hava koşullarına ve çeşitli böceklere dayanıklıdır" dedi.

Kuş gözlem kulesinin geçen hafta Burdur'u ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun temelini attığı 81 Milyon TL'lik 13 tesisin arasında yer alan paket tesislerden birisi olduğunu kaydeden Rıza Kamil, "Antalya'ya gelen 10 milyon turistin yüzde 15'ini Burdur'a çekmek amacıyla güneş, kum, deniz üçgeninden daha farklı bu tip alanlarda eserlere ihtiyacımızın olduğunu düşünüyoruz. Farklı alanlarda tabiat parkları, yürüyüş yolları yapıyoruz. Burası özellikle kuş gözlemcilerinin gelmeleri amacıyla yapılmıştır. Sazlıklar kuşların beslenme ve güvenli üreme alanlarını oluşturuyor. Dünyada bu tip yerler, bu tür faaliyetler çok dikkati çekiyor. Turistler turlarla gelecek, öğrenciler eğitim için gelecekler. Biz de gelenleri bilgilendirip, doğal hayatı kendilerine tanıtacağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Soğanlı Sazlığı #burdur
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