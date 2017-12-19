Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Soğuk hava barajı dondurdu

Kars'taki eski bir hidroelektrik santral (HES) barajının yüzeyi ile baraja su sağlayan çay, soğuk hava yüzünden buz tuttu.

Soğuk hava barajı dondurdu

Doğu Anadolu'da bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle Kars Kalesi arkasındaki Dereiçi mevkisinde bulunan ve kullanılmayan HES barajının yüzeyinin tamamı ile baraja su sağlayan Kars Çayı'nın bazı bölümlerini buz tuttu.

Donan HES barajı ile çayın buzla kaplanması seyirlik görüntüler oluşturdu.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #kars #hes
Önceki Haber
Fatih'te sahte içki üreten imalathaneye baskın düzenledi
Sonraki Haber
Eşi gelince intihardan vazgeçti, apartmandan kol kola çıktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.