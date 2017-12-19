Kars'taki eski bir hidroelektrik santral (HES) barajının yüzeyi ile baraja su sağlayan çay, soğuk hava yüzünden buz tuttu.

Doğu Anadolu'da bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.



Soğuk hava nedeniyle Kars Kalesi arkasındaki Dereiçi mevkisinde bulunan ve kullanılmayan HES barajının yüzeyinin tamamı ile baraja su sağlayan Kars Çayı'nın bazı bölümlerini buz tuttu.



Donan HES barajı ile çayın buzla kaplanması seyirlik görüntüler oluşturdu.



