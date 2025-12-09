Soğuk hava dalgası geliyor: Yurt genelinde kar ve sağanak yağış alarmı!

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise belirgin bir değişim beklenmiyor. Ülke genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu seyredeceği, birçok bölgenin ise yağışın etkisi altına gireceği bildirildi.