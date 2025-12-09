Soğuk hava dalgası geliyor: Yurt genelinde kar ve sağanak yağış alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Aralık 2025 tarihli yeni hava durumu raporunu yayınladı.
Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise belirgin bir değişim beklenmiyor. Ülke genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu seyredeceği, birçok bölgenin ise yağışın etkisi altına gireceği bildirildi.
Yağış beklenen iller ve bölgeler şunlar: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı şeridi, Doğu Anadolu'nun doğu illeri, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevreleri.
Mersin kıyıları için ise sağanak ve gökgürültülü sağanak uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu bölgesi ve Orta Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
MARMARA
Bölgenin doğusunda akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Batıda kuzeyli rüzgârların kuvvetli esmesi ve doğuda pus ile sisin görülmesi öngörülüyor.
Bursa: 11°C – Öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak
Çanakkale: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Kıyı Ege’de kuzey rüzgârları 40-60 km/saat hızla esecek. İç kesimlerde sis ve pus bekleniyor.
Afyonkarahisar: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Denizli: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
İzmir: 16°C – Parçalı bulutlu
Manisa: 13°C – Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Doğu Akdeniz ile Gazipaşa çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek. İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Adana’nın batısı ve Mersin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor.
Adana: 18°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; batıda kuvvetli
Antalya: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Hatay: 16°C – Öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak
Isparta: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölgenin güneyi ve doğusunda yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece pus ile sis görülebilir.
Ankara: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kayseri: 12°C – Aralıklı yağmurlu
Konya: 8°C – Aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde yağmur ve sağanak etkisini sürdürecek. İç kesimlerde sis bekleniyor.
Bolu: 6°C – Aralıklı yağmur ve sağanak
Düzce: 10°C – Aralıklı yağmur ve sağanak
Sinop: 16°C – Aralıklı yağmur ve sağanak
Zonguldak: 11°C – Aralıklı yağmur ve sağanak
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Tokat, Amasya ve Gümüşhane çevreleriyle kıyı kesimlerde yağmur etkili olacak. Akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında ve Ordu’da yağışların kuvvetleneceği tahmin ediliyor.
Amasya: 13°C – Aralıklı yağmur ve sağanak
Rize: 16°C – Sabah sonrası sağanak; akşam kuvvetli
Samsun: 15°C – Aralıklı yağmur ve sağanak
Trabzon: 14°C – Sabah sonrası sağanak; akşam kuvvetli
DOĞU ANADOLU
Bölgenin doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar etkisini gösterecek. Hakkari, Şırnak’ın doğusu ve Van’ın güneyinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Erzurum: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars: 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van: 6°C – Yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar; güneyde kuvvetli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek. Siirt-Pervari çevresinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Batman: 12°C – Aralıklı yağmur ve sağanak
Diyarbakır: 13°C – Aralıklı yağmur ve sağanak
Gaziantep: 14°C – Aralıklı yağmur ve sağanak
Siirt: 11°C – Sağanak; Pervari’de kuvvetli