Soğuk hava dalgası geliyor: Yurt genelinde kar ve sağanak yağış alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Aralık 2025 tarihli yeni hava durumu raporunu yayınladı.

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise belirgin bir değişim beklenmiyor. Ülke genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu seyredeceği, birçok bölgenin ise yağışın etkisi altına gireceği bildirildi.

Yağış beklenen iller ve bölgeler şunlar: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı şeridi, Doğu Anadolu'nun doğu illeri, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevreleri.

Mersin kıyıları için ise sağanak ve gökgürültülü sağanak uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu bölgesi ve Orta Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

MARMARA

Bölgenin doğusunda akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Batıda kuzeyli rüzgârların kuvvetli esmesi ve doğuda pus ile sisin görülmesi öngörülüyor.

Bursa: 11°C – Öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak

Çanakkale: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Kıyı Ege’de kuzey rüzgârları 40-60 km/saat hızla esecek. İç kesimlerde sis ve pus bekleniyor.

Afyonkarahisar: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

Denizli: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

İzmir: 16°C – Parçalı bulutlu

Manisa: 13°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Doğu Akdeniz ile Gazipaşa çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek. İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Adana’nın batısı ve Mersin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor.

Adana: 18°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; batıda kuvvetli

Antalya: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

Hatay: 16°C – Öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak

Isparta: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Bölgenin güneyi ve doğusunda yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece pus ile sis görülebilir.

Ankara: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kayseri: 12°C – Aralıklı yağmurlu

Konya: 8°C – Aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Bölge genelinde yağmur ve sağanak etkisini sürdürecek. İç kesimlerde sis bekleniyor.

Bolu: 6°C – Aralıklı yağmur ve sağanak

Düzce: 10°C – Aralıklı yağmur ve sağanak

Sinop: 16°C – Aralıklı yağmur ve sağanak

Zonguldak: 11°C – Aralıklı yağmur ve sağanak

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Tokat, Amasya ve Gümüşhane çevreleriyle kıyı kesimlerde yağmur etkili olacak. Akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında ve Ordu’da yağışların kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Amasya: 13°C – Aralıklı yağmur ve sağanak

Rize: 16°C – Sabah sonrası sağanak; akşam kuvvetli

Samsun: 15°C – Aralıklı yağmur ve sağanak

Trabzon: 14°C – Sabah sonrası sağanak; akşam kuvvetli

DOĞU ANADOLU

Bölgenin doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar etkisini gösterecek. Hakkari, Şırnak’ın doğusu ve Van’ın güneyinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Erzurum: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kars: 4°C – Parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

Van: 6°C – Yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar; güneyde kuvvetli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek. Siirt-Pervari çevresinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Batman: 12°C – Aralıklı yağmur ve sağanak

Diyarbakır: 13°C – Aralıklı yağmur ve sağanak

Gaziantep: 14°C – Aralıklı yağmur ve sağanak

Siirt: 11°C – Sağanak; Pervari’de kuvvetli

