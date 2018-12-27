Kar yağışı ve soğuk hava hayatı gün geçtikçe daha da zorlaştırıyor. Afyonkarahisar'da karda mahsur kalan mermer işçilerini AFAD ekipleri kurtardı. Elazığ'da okullar tatil edildi. Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler buz tutan gölle karşılaştı. Samsun'un bazı köylerinde taşımalı eğitime ara verildi. Çocuklar ise her zaman olduğu gibi bu durumu kızaklı eğlence fırsatına çevirdi.





Elazığ'da ise 243 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayıldı.



Bolu'da ise Gölcük gölü buz tuttu. Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, buz tutan göl manzarasında bol bol fotoğraf çektirdi.



Samsun'da ise bazı köylerde taşımalı eğitime ara verildi. Ladik ilçesinde 40 santimetreye ulaşan kar yağışını fırsat bilen çocuklar, cadde ve sokakları adeta kayak pistine döndürdü.



Özellikle "muhtarın yokuşu" denilen sokak çok popüler. Burada 2 kilometre uzaktan gelenler bile var.



Sokaklarda kızak, naylon, leğen ve şambrellerle kayan çocuklar gönüllerince eğlendi.





ulusal.com.tr Yurdun büyük bir bölümü kar altında. Kar yağışı nedeniyle yollar kapanıyor, okullar tatil ediliyor. Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde mermer işçilerini taşıyan servis aracı yolda mahsur kaldı. Göynük köyü yakınlarında 3 saat mahsur kalan 30 işçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Elazığ'da ise 243 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayıldı.Bolu'da ise Gölcük gölü buz tuttu. Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, buz tutan göl manzarasında bol bol fotoğraf çektirdi.Samsun'da ise bazı köylerde taşımalı eğitime ara verildi. Ladik ilçesinde 40 santimetreye ulaşan kar yağışını fırsat bilen çocuklar, cadde ve sokakları adeta kayak pistine döndürdü.Özellikle "muhtarın yokuşu" denilen sokak çok popüler. Burada 2 kilometre uzaktan gelenler bile var.Sokaklarda kızak, naylon, leğen ve şambrellerle kayan çocuklar gönüllerince eğlendi.