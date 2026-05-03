Soğuk hava Türkiye'yi terk ediyor! Sıcaklıklar o tarihte 25 derecenin üzerine çıkacak

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava sistemi hafta ortasından itibaren etkisini kaybedecek. Sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren yükselişe geçmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, soğuk ve yağışlı sistemin hafta ortasından sonra doğuya çekilerek ülkeyi terk edeceğini belirtti. Yarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında yurdun tamamında yağışların etkili olacağını ifade etti.

YAĞIŞLI SİSTEM TÜRKİYE’Yİ TERK EDECEK

Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege ve Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceğini dile getiren Çelik, salı ve çarşamba günü yağışların doğu kesimlerde etkisini sürdüreceğini kaydetti.

Çelik, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da iki gün boyunca yağış beklenmediğini, perşembe günü itibarıyla soğuk ve yağışlı sistemin Türkiye'yi terk edeceğini bildirdi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE ÇIKIYOR

Hava sıcaklıklarının özellikle batı ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altında seyrettiğine dikkati çeken Çelik, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların artarak mevsim normallerine çıkacağını, hatta bazı bölgelerde üzerine çıkacağını ifade etti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Başkentte yarın sağanak beklendiğini aktaran Çelik, kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebileceğini söyledi. Ankara’da en yüksek sıcaklığın yarın 9, salı 13, çarşamba günü ise 15 dereceye çıkacağını, hafta sonuna doğru ise 20 dereceye yaklaşacağını belirtti.

SICAKLIKLAR 25 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK

İstanbul’da yarın çok bulutlu, salı günü kısa süreli yağışlı bir hava bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günü yağış öngörülmezken sıcaklıkların hafta ortasından itibaren 20 dereceye yaklaşacağı ifade edildi.

İzmir’de ise hafta boyunca yağış beklenmiyor. Kentte parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak, sıcaklıkların hafta ortasından itibaren 25 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.