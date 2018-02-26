Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yurdun soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği, kuzey ve iç kesimlerde kar yağışı olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yurdun soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği, kuzey ve iç kesimlerde kar yağışı olacağı uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, bugün batı bölgelerden itibaren Orta Akdeniz'den gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Ilık ve yağışlı hava kütlesinin hemen hemen yurt genelinde yağışlara sebep olduktan sonra yarın akşam saatlerinden sonra yurdu terk etmesi öngörülüyor.



Bunun çarşamba gününden başlayarak yerini yine batı kesimlerden itibaren Orta Akdeniz kökenli ve başlangıcı itibarıyla ılık ve daha kuvvetli yağışlı bir sisteme bırakması ve aynı gün halen Balkanlar üzerinde etkili olan şiddetli soğukların, kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurdu etkisi altına alması bekleniyor.



Aynı gün kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere sıcaklık düşüşünün yaşanacağı ve perşembe günü kuzey ve iç bölgelerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.



Bu soğuk ve yağışlı sistemin perşembe günü kuzey, iç ve doğu bölgelerde genel olarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlara neden olması, daha sonra cuma günü sabah saatlerinden itibaren ülkeyi terk etmesi ve batı bölgelerden itibaren yerini tekrar ısınmaya bırakması bekleniyor.



Ani sıcaklık düşüşü ve kar yağışına bağlı olarak perşembe günü ve cuma sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek başta ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



Salı

Yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesiminde kar, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzurum, Erzincan, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.



Çarşamba

Çarşamba günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de kuvvetli yağmur ve sağanak, Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların zamanla Marmara Bölgesi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara’da kuzeydoğu, Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneybatılı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.



Perşembe

Perşembe günü, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Ankara

Ankara'da havanın bu gece ve yarın sabah saatlerinde yağmurlu, sonra gün boyu çok bulutlu geçeceği ancak çarşamba günü öğleden sonra yağmurla başlayacak yağışın akşam saatlerinden sonra soğumayla karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi tahmin ediliyor.

Kar yağışının perşembe günü sabah saatlerine kadar etkili olduktan sonra kesilmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının perşembe günü ve cuma sabahı hissedilir derecede azalması öngörülüyor.



İstanbul

İstanbul'da bu akşam saatlerinde yağmurlu, yarın öğleden sonra aralıklı hafif sağanak yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.

Çarşamba günü sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul’un yeni sistemin etkisi altına gireceği ve gün boyu zaman zaman kuvvetli olması beklenen yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi tahmin ediliyor.

Kar yağışının perşembe sabah saatlerine kadar etkili olduktan sonra yerini soğuk bir havaya bırakarak terk etmesi bekleniyor.

İstanbul'da çarşamba gecesi, perşembe günü ve cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiği, ayrıca buzlanma ve don olayı da meydana geleceğinden trafikteki olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



