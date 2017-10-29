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Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini göstermeye başladı

Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağış Muş'ta hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Adana'da ise kıyıya yakın bir mesafede hortum oluştu.

Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini göstermeye başladı

Ekim ayının son günlerinde kış iyiden iyiye kapıya dayandı.

Görüntüler Muş'tan...

Kentte aniden başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer aradı. Yağmur öylesine şiddetliydi ki çok sayıda ev ve işyeri su altında kaldı.

Yağmura karşı tedbir almaya çalışan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Diğer görüntüler ise Adana'nın sahil ilçesi Karataş'tan...

Kötü hava koşulları nedeniyle kıyıya yakın bir mesafede  peşpeşe oluşan 2 hortum, paniğe neden oldu.

O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Birkaç dakika etkisini sürdüren hortum kıyıya yaklaştığı sırada etkisini kaybetti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #muş
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