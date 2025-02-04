Şok baskın! Otobüsün gizli bölmesinden 26 kaçak göçmen çıktı
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir otobüsün gizli bölmesinde 26 kaçak göçmen yakalandı.
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Vakfıkebir’de denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada, koltukların arkasına gizlenmiş özel bir bölme tespit edildi. Burada saklanan 26 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.
Göçmenler, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.