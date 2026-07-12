Şok olay: Belediye tuvaletinde ölüm

Feci olay, 10 Temmuz akşam saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde bulunan İBB'ye ait umumi tuvalette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yürüdüğü sırada kendisini rahatsız hisseden Ercan Gündemur, serinlemek ve elini yüzünü yıkamak amacıyla tuvalete girdi. Aynanın karşısında lavaboda yüzünü yıkadığı sırada aniden fenalaşan Gündemur, dengesini kaybederek yere düştü ve istifra etmeye başladı. Tuvaletteki durumun ve seslerin fark edilmesi üzerine çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETMEDİ

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin tuvalet içerisinde yaptığı ilk müdahalede ve kontrollerde, talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberinin ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tuvalet çevresinde ve içerisinde detaylı delil araması yaptı. Ercan Gündemur'un şüpheli ölümü üzerine naaşı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ESENYURT'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gündemur'un cenazesi acılı ailesine teslim edildi. 43 yaşında hayata gözlerini yuman Ercan Gündemur'un cenazesi, Esenyurt'ta bulunan Erenler Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma ise çok yönlü olarak sürüyor.