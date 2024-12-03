Şok olay: Rögar kapağı bir kişiyi yaraladı!

Esenyurt'ta yaşanan talihsiz kazada yerinden çıkan rögar kapağı, metrobüsün kapısını kırarak bir yolcunun yola düşmesine neden oldu. Yaralanan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şok olay: Rögar kapağı bir kişiyi yaraladı!
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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen kazada, Beylikdüzü yönüne gitmekte olan bir metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı, aniden yerinden fırladı. Fırlayan kapak, metrobüsün kapısına çarparak büyük bir hasara yol açtı.

YOLCU YOLA SAVRULDU

Darbenin etkisiyle metrobüsün kapısı kırıldı ve içeride bulunan bir yolcu, hareket halindeki araçtan yola savruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri, kazanın olduğu bölgede bir süre tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen belediye ve trafik ekipleri, hasar gören rögar kapağı üzerinde çalışma yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından metrobüs seferleri normale döndü.

Kaza sonrasında metrobüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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