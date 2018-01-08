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Sokak hayvanlarının fedakar dostu

Kendini sokak hayvanlarına adadı, beyin ameliyatı bile O'nu durduramadı.

Sokak hayvanlarının fedakar dostu

Hava astsubayı Celal Üner, yıllar önce emekli oldu, İzmir'e yerleşti. Örnekköy Mahallesi'nde eşiyle yürüyüş yaparken dere kenarında gördüğü kedi ve köpeklerin durumlarına üzüldü, hayvan barınağı kurdu.

Kendi adını taşıyan barınakta, terkedilmiş kedi ve köpeklerin yanısıra, eşek, koyun, ve kaçak satıldığı için zabıtanın el koyduğu ördek, tavuk ve kazlara da bakıyor.

O'nu beyin ameliyatı bile durduramamış. Ekim'de beyin ameliyatı olan 68 yaşındaki Üner, ameliyatın ardından yine hayvan barınağına koşmuş.

Kızıyla evlenmek isteyen damadına bile hayvanları sevip sevmediğini soran Celal Üner'in en büyük yardımcısı ise 40 yıllık hayat arkadaşı Sabiha Üner.

13 yıl boyunca evinde pişen yemekler ve çevreden topladığı yiyeceklerle sokak hayvanlarını besledi. Üner'in bu çabalarını gören Karşıyaka Belediyesi, 2009 yılında "Celal Üner Hayvan Barınağı"nı kurdu.
3 dönümlük alandaki hayvan barınağı, bugün adeta hayvanat bahçesine dönüşmüş.


ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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