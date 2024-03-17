Sokak köpekleri ilkokul öğrencisine saldırdı

Erzincan'da ilkokul öğrencisi, eve dönüş yolunda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuk çevredekiler tarafından kurtarılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak köpekleri ilkokul öğrencisine saldırdı

Okuldan çıkıp evine giden ilkokul öğrencisine, sokak köpekleri saldırdı. Bir anda 5 köpeğin arasında kalan ve büyük korku yaşayan öğrenci, çığlık atarak panikle koşmaya başladı.

Çocuk çevredekiler tarafından kurtarılırken, olay anı bir marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Duruma tepki gösteren mahalleli, başıboş köpeklerin belediye tarafından toplanarak götürülmesini istedi.

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