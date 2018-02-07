Muğla'da İngiliz çift, barınaktan sahiplendikleri dört sokak köpeğini ülkelerine götürdü

Muğla'da İngiliz çift, Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Bakımevi'nden sahiplendikleri dört köpeği ülkelerine götürdü.



Tracey ve Dean Baker çifti, dört yıl önce tatil için geldikleri Dalaman ilçesine yerleşti. İlçedeki HAYDOS Bakımevi'ni ziyaret eden çift, şiddet gördüğü için barınağa getirilen 8 köpek ve 10 kediyi sahiplendi.



Baker çifti, sahiplendikleri köpeklerden dördünü İngiltere'ye götürdü.



HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakımevinde 800'e yakın köpek ve 200'ün üzerinde kedi bulunduğunu söyledi.



Dernek olarak sokağa atılmış, şiddet görmüş yaralı birçok hayvanın bakımı ve sahiplendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Dağdelen, İngiliz çiftin, barınağı sık sık ziyaret ettiğini dile getirdi.



Dağdelen, duyarlılıklarından dolayı çifte teşekkür etti.