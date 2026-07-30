Sokak ortasında akraba kavgası! 6 kişi yaralandı, çok sayıda gözaltı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde akraba iki aile arasında sokak ortasında çıkan tartışma şiddete dönüştü. Aile içi bir meseleden patlak veren ve 6 kişinin darp edilerek yaralandığı olayda, emniyet güçleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Yaşanan arbede sırasında 6 kişi çeşitli yerlerinden aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Sokaktaki vatandaşların durumu yetkililere ihbar etmesinin ardından, olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık görevlileri, yaralılara bulundukları yerde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Durumları stabilize edilen şahıslar, daha sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik harekete geçen emniyet güçleri, olayın faili olan çok sayıda kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Ekipler, yaşanabilecek yeni bir taşkınlık ihtimaline karşı Şentürk Sokak ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma işlemleri ise devam ediyor.