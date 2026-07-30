Sokak ortasında akraba kavgası! 6 kişi yaralandı, çok sayıda gözaltı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde akraba iki aile arasında sokak ortasında çıkan tartışma şiddete dönüştü. Aile içi bir meseleden patlak veren ve 6 kişinin darp edilerek yaralandığı olayda, emniyet güçleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Sokak ortasında akraba kavgası! 6 kişi yaralandı, çok sayıda gözaltı - Resim: 1

Yaşanan arbede sırasında 6 kişi çeşitli yerlerinden aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Sokaktaki vatandaşların durumu yetkililere ihbar etmesinin ardından, olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

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Sokak ortasında akraba kavgası! 6 kişi yaralandı, çok sayıda gözaltı - Resim: 2

Sağlık görevlileri, yaralılara bulundukları yerde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Durumları stabilize edilen şahıslar, daha sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Sokak ortasında akraba kavgası! 6 kişi yaralandı, çok sayıda gözaltı - Resim: 3

Kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik harekete geçen emniyet güçleri, olayın faili olan çok sayıda kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Sokak ortasında akraba kavgası! 6 kişi yaralandı, çok sayıda gözaltı - Resim: 4

Ekipler, yaşanabilecek yeni bir taşkınlık ihtimaline karşı Şentürk Sokak ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma işlemleri ise devam ediyor.

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