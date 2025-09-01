Sokak ortasında cinayet! Sarımsak satarken silahlı saldırıya uğradı

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Yaşamkent Mahallesi 3208. Sokak’ta akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aracının içinde sarımsak satan Hüdaverdi T., beyaz bir otomobille yanına gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırgan, araca yaklaşarak 2 ila 3 el ateş etti. Hüdaverdi T., başından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüdaverdi T., Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Saldırının ardından aracıyla olay yerinden uzaklaşan şüpheliyi yakalamak için Ankara Emniyeti geniş çaplı operasyon başlattı. Olayın nedeni henüz bilinmezken, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.