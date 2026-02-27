Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini bıçakladı

İstanbul Sultangazi'de boşanma aşamasındaki eşini sokakta bir başka erkekle gören şahıs, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, olaya karışan üç kişinin de çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yayınlanma:

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 46 yaşındaki Vahdettin Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi Gizem Ç.'yi sokakta sevgilisi olduğu öne sürülen Barış K. ile birlikte gördü. Karşılaşmanın ardından taraflar arasında sokak üzerinde başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.

ÇEVREDEKİLER BIÇAĞI ELİNDEN ALDI

Kavga esnasında Vahdettin Ç., yanında bulundurduğu bıçağı çıkararak Barış K.'ya saldırdı. Barış K. aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar müdahale ederek Vahdettin Ç.'nin elindeki bıçağı aldı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Barış K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Barış K.'yı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Vahdettin Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Öte yandan, saldırının hemen ardından Vahdettin Ç.'nin eşi Gizem Ç. ile tartıştığı o anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ÜÇÜNÜN DE SUÇ DOSYASI KABARIK

Emniyetin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda şahısların adli sicil geçmişleri de ortaya çıktı. Firari şüpheli Vahdettin Ç.'nin 4, boşanma aşamasındaki eşi Gizem Ç.'nin 7 ve bıçaklanarak hastaneye kaldırılan Barış K.'nın ise 6 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sultangazi bıçaklı saldırı
