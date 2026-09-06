Sokak ortasında dehşet! Kadını darbeden şahıs araya giren genci bıçakladı

Adıyaman’da erkek arkadaşı tarafından darbedilen kadını kurtarmak isterken bıçaklanan genç yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sokak ortasında dehşet! Kadını darbeden şahıs araya giren genci bıçakladı
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Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesinde bir çift arasında tartışma çıktı. İddialara göre, kimliği belirsiz şahıs sevgilisini darbetmeye çalıştığı sırada yoldan geçen U.Y., olaya müdahale etmek istedi. Bu esnada kimliği belirsiz şahıs elindeki bıçakla U.Y.’yi bıçaklayarak yaraladı.

ŞÜPHELİLER KAYIPLARA KARIŞTI

U.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şahıs ile yanında bulunan sevgilisinin ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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