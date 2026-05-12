Sokak ortasında dehşet: Öfkeli baba 12 yaşındaki çocukları evire çevire dövdü!

Oyun oynadıkları sırada kendi oğluyla tartışan 12 yaşındaki A.B. ve A.Ç. isimli çocukları hedef alan M.Y., küçük çocukları tekme ve yumruklarla acımasızca darbetti.

GÜVENLİK KAMERALARI DEHŞET ANLARINI KAYDETTİ

Olay anına dair ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, yaşanan şiddetin boyutunu gözler önüne serdi. Kayıtlarda, M.Y.’nin çocuklardan birini minibüse doğru sertçe ittiği, diğerini ise havaya kaldırarak boğazını sıktığı görülüyor. Şüphelinin, çocuğun bağırmasını engellemek için ağzını eliyle kapattığı ve ardından yere fırlatarak defalarca vurduğu anlar infial yarattı. Görüntülerde ayrıca, yoldan geçen bir kadının araya girerek çocukları öfkeli babanın elinden kurtarmaya çalıştığı anlar da yer alıyor.

DARP RAPORU ALAN AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından korkuyla evlerine sığınan çocuklar, durumu ailelerine anlattı. Aileleri tarafından hemen hastaneye götürülen A.B. ve A.Ç. için darp raporu alındı. Raporla birlikte polis merkezine giden ailelerin şikayeti üzerine harekete geçen emniyet güçleri, saldırgan baba M.Y.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı, adli makamlara sevk edilirken olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.