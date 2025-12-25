Sokak ortasında eşini 12 yerinden bıçaklamıştı: 'Aldatıldım' savunması cezayı indirdi

Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 6 ay önce boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 12 yerinden bıçaklayan sanık Eren Kılıçarslan hakkındaki hükmünü açıkladı.

Görülen karar duruşmasında sanığa 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl 6 ay, 'nitelikli hırsızlık' suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

SOKAK ORTASINDA 12 BIÇAK DARBESİ

Olay, 12 Haziran günü Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde meydana geldi. Ailesinin yanına dönen Minel Kılıçarslan, servisten inip çarşı merkezine doğru yürüdüğü sırada boşanma aşamasındaki eşi Eren Kılıçarslan'ın saldırısına uğradı. Minel Kılıçarslan'ın arkasından yaklaşan sanık, yanında getirdiği bıçakla eşini 12 yerinden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan kadını hastaneye kaldırdı. Olay sonrası kaçan ve jandarma ekiplerince yakalanan Eren Kılıçarslan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, sanık hakkında 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'yağma' suçlarından dava açtı.

Umurbey çarşı merkezinde yaşanan olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Eren Kılıçarslan'ın arkadan gelerek eşini bıçakladığı, kadının kanlar içinde yere yığıldığı ve sanığın olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

"ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU, BANA TUZAK KURULDU"

Davanın 4'üncü duruşmasında son sözü sorulan sanık Eren Kılıçarslan, suçlamalara karşı savunma yaptı. Eşinin kendisine hakaret ettiğini öne süren sanık şu ifadeleri kullandı: "Ben pişmanım. Ben bu eylemi yaparken aldatıldığımı yeni öğrenen bir eş olarak gittim. Eşimle konuşmak için gittim bana hakaret edince yaralama girişiminde bulundum. Öldürme niyetim yoktu. Aldatma olayına gelinceye kadar eşimle hiç görüşmedim. Ondan öncesinde de her aradığımda hakarete uğradım. Minelin hırsızlık olayına dair beyanları farklı. Ben o psikolojiyle telefon falan görmedim. Olaydan sonra teslim oldum. O sırada nasıl telefon bulacağım. Bana tuzak kurulmuştur. Ailesiyle bana hakaret ediyorlardı. Ben psikopat biri olsaydım, bu olay mutfakta gerçekleştiğinde orada da da bıçaklar vardı. Ben istesem orda da öldürme eylemini gerçekleştirirdim."

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNE İTİRAZ EDİLECEK

Mahkeme heyeti, sanık Eren Kılıçarslan'ın 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Ancak suçun teşebbüs aşamasında kalması ve eylemin 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza 13 yıl 6 aya indirildi. Sanık ayrıca 'nitelikli hırsızlık' suçundan 5 yıl hapis cezası aldı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşmaya katılmayan Minel Kılıçarslan'ın vekili Av. Nur Yılmaz Güngören, haksız tahrik indirimini kabul etmediklerini ve kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.