Sokak ortasında kan donduran anlar! Karnından bıçaklandı, kaçmaya çalışırken yere yığıldı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. 32 yaşındaki Sergen Güler aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirirken, olay yerinden kaçan cinayet zanlısı polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sokak ortasında kan donduran anlar! Karnından bıçaklandı, kaçmaya çalışırken yere yığıldı!
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Olay, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Murat Y. ile 32 yaşındaki Sergen Güler arasında bir tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olay sırasında Murat Y., Sergen Güler'i karnından bıçakladı.

Aldığı ağır bıçak darbesinin ardından olay yerinden yürüyerek uzaklaşmaya çalışan Sergen Güler, Kalender Mustafa Sokak üzerine geldiğinde daha fazla dayanamayarak yere yığıldı. Şahsın yaralı halde uzaklaşmaya çalıştığı ve ardından yere düştüğü o anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sokak üzerinde kanlar içinde yatan Güler'i gören bölge esnafı, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Güler'i ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan genç adam, doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Cinayetin ardından hızlıca çalışma başlatan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZE MEMLEKETİ MANİSA'YA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Sergen Güler'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze, defnedilmek üzere memleketi Manisa'ya gönderildi.

Emniyet ve savcılık birimlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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